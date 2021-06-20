В России ускоряются темпы распространения коронавируса

За семь дней в стране выявили свыше 108 тысяч заболевших COVID-19, что почти на треть больше чем на прошлой неделе. Все чаще у инфицированных обнаруживают индийский штамм, провоцирующий быстрый переход от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания болезни. Чтобы предотвратить развитие негативного сценария, власти призывают граждан привиться от коронавируса. Об иммунизации населения говорил и президент России Владимир Путин, поздравляя медиков с профессиональным праздником.

Владимир Путин, президент России: "Сейчас наша общая задача сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь, необходимо наращивать темпы вакцинации. Все возможности для этого у нас есть".

Самая сложная эпидемическая ситуация складывается в Москве, где число подтвержденных случаев заражения инфекцией за семь дней возросло почти на 52 тысячи. За минувшие сутки положительный тест на коронавирус получили 8 305 жителей столицы. Днем ранее было выявлено 9 120, что стало антирекордом с начала пандемии.

На ухудшении обстановки власти отвечают ужесточением ограничительных мер и введением обязательной вакцинации для работников розничной торговли, образования, здравоохранения, общественного транспорта и некоторых других сфер услуг - пока на региональном уровне. Такие решения приняли, в частности, в Москве и Московской области. В столице полиция и Роспотребнадзор проверяют, как московские кафе и рестораны соблюдают запрет на работу по ночам.