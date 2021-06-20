Ле Пен получила меньше, а Макрон — ещё меньше

Ультраправая партия "Национальное объединение" во главе с Марин ле Пен получает меньше голосов, чем считали аналитики: таковы предварительные результаты первого тура региональных выборов во Франции. Лидируют умеренно правые "Республиканцы" и их союзники: соратники экс-президента Николя Саркози. Они могут получить до 29% голосов. Популистов ле Пен поддержали примерно 19% избирателей.

На третьем месте оказались социалисты — около 17%, а вот у партии правящего президента Макрона — "Вперёд, республика!" — в лучшем случае 11% голосов. Но всё это лишь предварительные выводы, основанные по большей части на результатах экзит-полов. Кроме того, через неделю должен состояться второй тур выборов.

При этом явка в воскресенье, на первом туре, оказалась рекордно низкой: к урнам пришли меньше 35% зарегистрированных избирателей. Всё это вызывает определённое беспокойство у аналитиков, поскольку региональные выборы в о Франции традиционно считаются репетицией президентских. Они назначены на апрель следующего года.