"Мы ближе к цели, но всё ещё не достигли её"

В Вене завершился шестой раунд переговоров по иранской ядерной программе. Участники встречи говорят о "прогрессе по ряду вопросов", но без конкретики. Результат президентских выборов в Иране, по мнению европейских представителей, не окажет существенного влияния на развитие событий.

Энрике Мора, представитель ЕС:

"Мы ближе к цели, чем неделю назад, но всё ещё не достигли её. Мы добились прогресса по ряду технических вопросов. У нас теперь больше ясности по ряду технических документов, некоторые их которых весьма сложны. И это даёт нам также ясное понимание того, каковы сейчас политические проблемы. Не мне судить о новой политической обстановке в Тегеране; я уверен, что для нас всё прояснится в ходе следующего раунда".

Иранские представители заявляют, что для возврата к соглашению уже созданы все условия — недостаёт лишь принципиальных политических решений; в Тегеране считают, что такое решение должны в первую очередь принять на Западе. Участники переговоров отправляются в свои столицы на консультации с руководством.

Михаил Ульянов, представитель России:

"Похоже, что дипломатические усилия по поиску общего языка почти полностью исчерпали себя. Так что пришло время для политических решений".

В Израиле тем временем призывают участников встречи одуматься и прекратить переговоры со страной, чей новый президент в санкционном списке за организацию массовых казней.

Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля:

"Избрание Раиси — это последний шанс для мирового сообщества очнуться до того, как возобновлять переговоры по ядерной сделке, шанс понять, с кем мы имеем дело: это убийцы, массовые убийцы".

Эбрахим Раиси пока не высказал своего мнения о продолжении переговоров с "шестёркой". Западные аналитики называют его решительным сторонником продолжения как ядерной, так и ракетной программ Ирана.