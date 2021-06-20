В Армении открылись избирательные участки

Длинные очереди выстроились на избирательных участках в Армении. В воскресенье в стране проходят досрочные парламентские выборы.

Основная борьба разворачивается между партией Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блоком экс-президента страны "Армения" Роберта Кочаряна. Оба фаворита предвыборной гонки уже проголосовали. При этом Пашинян отказался общаться с журналистами, а Кочарян пожаловался на то, что ночью в Ереване были распространены листовки с оскорблениями в его адрес.

Ранее премьер-министр пообещал уйти в отставку, если не получит поддержки избирателей. После прошлогодней войны в Нагорном Карабахе в стране разразился политический кризис. Многие армяне считают мирный договор Пашиняна с Баку капитуляцией и предательством.

Главный конкурент Пашиняна — бывший президент страны Кочарян, которого поддерживают армянские бизнес-элиты. Он обещает избирателям дипломатическим путем вернуть часть территорий Карабаха, включая старую столицу региона Шуши или, как город называют в Азербайджане, Шушу.