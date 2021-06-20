Бразильцы снова протестуют против президента Болсонару

В городах Бразилии прошли антиправительственные демонстрации. Акции начались после того, как Минздрав сообщил, что число умерших от CОVID-19 превысило 500 тысяч. Манифестанты снова обвинили президента Жаира Болсонару в неэффективности действий в борьбе с пандемией и призвали уйти в отставку. Тысячи людей собрались в центре Рио-де-Жанейро.

Изабель, студентка: "500 тысяч смертей - это настоящий провал. В том, что касается вакцинации, Бразилия когда-то была примером. У нас есть хорошие, признанные во всем мире организации. Грустно и обидно, что имея такой потенциал мы оказались в подобной ситуации".

В стране, где проживают более 200 миллионов человек, от коронавируса вакцинировано менее 12%. По числу летальных исходов Бразилия уступает только Соединенным Штатам. За последние сутки от CОVID-19 в республике скончались более 2300 человек.