"Парад Равенства" прошёл в Варшаве

В польской столице прошёл в субботу «Парад равенства». Мероприятие, организованное в поддержку ЛГБТ-сообщества, вновь состоялось после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией. В нём приняли участие тысячи людей, включая нескольких иностранных послов, а также мэра Варшавы, за что он уже подвергся критике со стороны представителей правящей в стране партии «Право и справедливость». В связи с этим наблюдатели отмечают, что ЛГБТ-сообщество не пользуется всеобщей поддержкой в Польше, где большинство населения привержено консервативным католическим ценностям. При этом общество стало значительно более открытым, чем прежде: самый первый гей-парад прошёл здесь в 2001 году, и был тогда совсем малочисленным. Такие перемены связывают с членством страны в Евросоюзе и культурным влиянием Запада.