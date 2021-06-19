Марш в поддержку Западной Захары

В Мадриде тысячи человек вышли на демонстрацию с требованием поддержать самоопределение Западной Сахары. Марши начались месяц назад в нескольких испанских регионах, их участники в итоге соединились в столице. Они называют нынешнее состояние Западной Сахары "незаконной оккупацией".

В прошлом году президент США Дональд Трамп признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, но в Европе — в частности в Испании — его примеру не последовали. Это вызвало возмущение в Рабате; аналитики считают наплыв марокканских мигрантов в испанские Сеуту и Мелилью следствием этого конфликта.

Испания до середины 70-х контролировала Западную Сахару. На фоне собственных внутриполитических проблем того времени Мадрид не стал деколонизировать территорию и не предоставил ей права самоопределения — фактически её заняли марокканцы.

Но с этим не согласились местные жители — представители Фронта Полисарио, которые ещё при испанских властях готовились вести вооружённую борьбу за независимость.

Сейчас Западная Сахара разделена надвое: большую часть контролирует правительство Марокко, а юго-восток — вдоль границы с Мавританией — под контролем частично признанной Сахарской арабской демократической республики.