Россия восстановит авиасообщение ещё с 8 странами

Российские власти приняли решение возобновить с 28 июня авиасообщение с рядом стран, включая Италию, Бельгию, Кипр и США. При этом полёты в Турцию, остающуюся одним из самых популярных стран для российских отдыхающих, станут возможны уже 22 июня. Об этом сообщила в пятницу заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова:

– По заключению наших специалистов и с учётом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой республикой с 22 июня этого года.

Между тем, за последние несколько дней в России значительно увеличилось число случаев заболевания ковидом, что связывают с распространением индийского штамма. При этом, по словам Голиковой, за последние два дня на 14% выросла смертность в связи с коронавирусом.