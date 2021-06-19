Палестина возвращает вакцину Израилю

Палестинские власти объявили в пятницу об отмене соглашения, по которому Израиль должен был предоставить им миллион доз вакцины от коронавируса. При этом 100 тысяч доз вакцины Пфайзер уже были направлены на Западный берег реки Иордан, но, по заключению местных экспертов, они «не соответствовали стандартам». Эту информацию подтвердил представитель Палестинской автономии Ибрагим Мельхем:

– Премьер-министр Мохаммед Штайе поручил министру здравоохранения отменить соглашение с израильской стороной о передаче вакцины и вернуть ту, что была получена сегодня, обратно в Израиль. Премьер-министр подтвердил, что правительство отказывается получать вакцину, срок годности которой почти истёк.

В тот же день после пятничной молитвы перед мечетью Аль-Акса в Иерусалиме произошли стычки между израильской полицией и палестинцами, трое из которых получили при этом ранения. Подобные столкновения, начавшиеся здесь же в апреле, привели в итоге к 11-дневному конфликту, когда Израиль и Сектор Газа обменивались ракетными ударами. Отмечается, что в этот раз израильские полицейские действовали более сдержанно.