ООН призвала страны не продавать оружие Мьянме

Десятки человек вышли на улицы Мьянмы в честь 76-летия Аун Сан Су Чжи. Политик находится под домашним арестом с февраля, когда военная хунта свергла продемократическое правительство, лидером которого она де-факто являлась.

Переворот стал причиной протестов, жестоко подавленных военными. По данным правозащитников, около девятисот человек были убиты, более пяти тысяч задержаны.

"Риск полномасштабной гражданской войны реален. Время не ждет. Шансов исправить ситуацию становится всё меньше, региональная угроза растет", — заявила спецпредставитель ООН в Мьянме Кристин Шранер-Бургенер.

В пятницу Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую мировое сообщество не продавать оружие Мьянме. В организации также потребовали от военной хунты прекратить насилие, освободить политзаключенных и восстановить демократию.

Протесты в Мьянме не прекращаются с февраля. Кроме обычных демонстрантов в них участвуют вооруженные повстанцы, борющиеся с военными ещё с конца 1940-ых годов.