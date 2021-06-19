Меркель и Макрон призвали страны объединиться в борьбе против COVID-19

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали страны совместно бороться против коронавируса. Во время рабочей встречи в Берлине канцлер Германии и президент Франции заявили, что обеспокоены появлением варианта "дельта" в Европе. Лидеры также призвали к осторожности в связи с проведением Евро-2020. Полные фанатов стадионы — не то, как нужно отвечать на угрозу ковида, отметила Меркель.

"Мы не можем вести себя так, как будто коронавируса уже нет. Хотя летними вечерами и кажется, что его нет. На примере Лиссабона мы видим, как быстро ситуация меняется," — заявила канцлер.

Из-за количества новых случаев заболевания, въезд и выезд из столицы Португалии закрыт до понедельника.

Лидеры Германии и Франции также ответили на вопросы о предстоящем саммите Евросоюза, который пройдет на следующей неделе. Одна из центральных тем для обсуждения — взаимодействие с Россией. По словам Меркель, если Брюссель хочет безопасности и стабильности в ЕС, ему придется вести диалог с Москвой, "как бы сложно это ни было".