Эбрахим Раиси избран новым президентом Ирана

Жители Ирана проголосовали на президентских выборах. Новым главой страны станет хардлайнер Эбрахим Раиси. По данным штаба по проведению выборов, он набрал порядка 62,2% голосов. Трое остальных кандидатов уже поздравили его с победой. На втором месте — бывший глава Корпуса стражей исламской революции Мохсен Резаи. Согласно предварительным подсчетам, за него проголосовали около 11,5% избирателей.

Глава верховного суда Ибрахим Раиси известен своей антизападной риторикой и решимостью при борьбе с протестами. Его поддерживает Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Раиси находится под санкциями Вашингтона, так как был одним из тех, кто приговаривал политических заключенных к казням в 1988 году. Раиси выступает за возврат ядерной сделки с США, исламизацию высшего образования и цензуру в интернете.

По мнению наблюдателей, выборы прошли при низкой явке. Уставшие от пандемии и экономического кризиса избиратели накануне рассказывали журналистам, что не собираются участвовать в голосовании. Чтобы на участки успели прийти как можно больше людей, их время работы продлили до двух часов ночи.