"Иранцев не удивила победа Раиси"

Корреспондент Euronews Аннелиз Боржес передаёт из Ирана:

– Такие результаты едва ли кого-то удивят здесь, в Иране. Уже несколько недель Эбрахима Раиси называли главным фаворитом президентской гонки этого года. На это есть множество причин, и главная из них состоит в том, что сам избирательный процесс в стране не оставил фактически никаких вариантов иранцам, которые предпочли бы умеренный курс и реформы жёсткому управлению.

Из 500 с лишним человек, которые выдвинули свои кандидатуры, к участию в президентских выборах были допущены только семеро, и в итоге остался лишь один умеренный кандидат. Поэтому у многих сложилось впечатление, что это не выборы, а срежессированная попытка передать власть в руки Эбрахима Раиси, близкого соратника аятоллы Али Хаменеи. В августе Раиси предстоит вступить в президентскую должность, но он также и религиозный деятель. Здесь многие считают, что в дальнейшем он может стать преемником верховного лидера Ирана.