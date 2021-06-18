День отмены рабства стал праздником

Окончание рабства станет в США национальным праздником: указ о провозглашении 19 июня красным днем календаря подписал президент Джо Байден. Праздник, официально названный Днем национальной независимости, станет для Америки одиннадцатым федеральным - наряду с Рождеством, Днем благодарения, Днем независимости. Выступая на церемонии подписания, вице-президент Камала Харрис отметила: "Вспоминая историю отмены рабства, вспоминания погромы в Талсе, мы должны извлекать уроки, должны учить детей, ведь эти события - часть нашего национального прошлого".

Законопроект был внесен в Конгресс представительницей демократов от Техаса, которая назвала рабство "первородным грехом Америки". Конгресс единогласно поддержал законопроект. День окончания рабства уже является праздничным для многих штатов.

В этом году 19 июня выпадает на субботу и общенациональный выходной перенесут на день раньше.