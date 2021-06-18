Каждый сотый житель планеты — беженец. Их число удвоилось за минувшее десятилетие и сегодня превышает 82 миллиона человек. Об этом говорится в отчёте ООН. На рост их числа почти не повлияли даже закрытые последние полтора года границы: в том числе потому, что большинство мигрантов — это "внутренне перемещённые лица", то есть те, кто стал беженцем в собственной стране.

Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев:

"Решение проблем внутренне перемещённых лиц часто оказывается сложнее, чем вопросы миграции, поскольку они живут в состоянии вооружённого конфликта. Подумайте о Йемене, о Тыграе, об Афганистане. Есть тенденция, тенденция к дальнейшему росту, и она нас очень сильно беспокоит. В этом докладе число внутренне перемещённых лиц оценивается почти в 50 миллионов".

По национальности большинство беженцев — по-прежнему сирийцы. Их 6,8 миллионов. На втором месте — палестинцы, на третьем — венесуэльцы. Вместе с Южным Суданом и Мьянмой, граждане этих пяти стран составляют две трети беженцев.

42% мигрантов в мире — несовершеннолетние.

В ООН с тревогой отмечают, что к непрекращающимся "старым" конфликтам постоянно прибавляются всё новые — в том числе недавние вспышки насилия на севере Эфиопии и в Мозамбике. При этом 86% беженцев из развивающихся стран оказываются в соседних странах, тоже развивающихся.