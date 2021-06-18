Недопуски, пандемийная неявка, КПРФ-бенефициары - эксперт о выборах в Думу

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года на фоне принятия целого ряда ограничительных законов. Среди последних - ужесточение наказания за участие в нежелательных НПО и запрет на участие в выборах граждан, «причастных» к деятельности экстремистских организаций. Вице-президент Центра Политических технологий Алексей Макаркин рассказал Euronews, почему обязательная вакцинация от COVID-19 уменьшит явку и как «умное голосование» Алексея Навального позволит Дзержинскому обойти Невского.

Euronews: Обвинение экс-директору «Открытой России» Андрею Пивоварову в сотрудничестве с нежелательной организацией, отъезд из страны на фоне уголовного преследования бывшего депутата и оппозиционера Дмитрия Гудков – насколько все это свидетельствует о том, что опасения о недопуске к выборам кандидатов от внесистемной оппозиции имеют под собой реальные основания?

А.М.: Существует целый ряд способов не допустить кандидата. Собрать подписи самовыдвиженцам будет крайне сложно – так, чтобы они были официально признаны. Графологу всего будет виднее. Конечно, есть вероятность включения таких кандидатов в списки «Яблоком» (другие партии вообще не будут рассматривать такой вопрос), но тут действует уже следующее ограничение – недопуск людей, причастных к организации Навального. Причем закон имеет обратную силу. Наконец, есть еще один закон – закон Ильдара Дадина, когда можно привлечь к уголовной ответственности человека, который несколько раз имел административные штрафы за участие в несанкционированных акциях. Например, по этой статье уже осуждена экс-муниципальный депутат Юлия Галямина. Поэтому, даже если эти кандидаты и попытаются пройти от «Яблока», они могут быть отведены.

Euronews: В таком случае, если риск того, что целый пласт избирателей может не увидеть «своего кандидата» в списках, столь высок, чего ожидать от явки?

А.М.: Тема снятия кандидатов важна для крупнейших городов – Москвы, Петербурга, Екатеринбурга. Но таких явное меньшинство. Все будет зависеть от того, как эффективно удастся соратникам Навального провести информацию о том, за кого голосовать, в рамках «умного голосования». Но огромная страна настроена довольно спокойно. У нас есть медианный избиратель. Для него, вопрос о том, кого арестовали, кого не допустили – это все политика. Он размышляет так: «Мы в политику не лезем, мы люди простые, патриотичные. Вот допустили голосованием демократов к власти 36 лет назад, и страну потеряли. Государству виднее». И это не только старшее поколение. Это и те, кому тогда было 20 лет. Они настроены скептически.

Euronews: А как может отразиться на избирательной кампании тема обязательной вакцинации?

А.М.: Это тема для нынешних выборов значительно более важная. Вакцинация относится к частной жизни. Человек сам хочет принимать решение, прививаться ему или нет. И лояльность государству, когда речь заходит о вакцинации, очень часто пропадает. Пандемия может серьезно уменьшить явку. Часть людей может не прийти, опасаясь медицинских рисков, часть – потому что обижена, что их всячески побуждают к вакцинации, когда они не хотят этого делать. Проблема явки связана с легитимностью власти. В 2011 году эти показатели были равны 60% - это довольно много. В 2016-м, когда еще никого из кандидатов не снимали и не было пандемии, явка уже упала до меньше чем 48%. Пандемийное уменьшение явки будут пытаться компенсировать путем принятия закона о трехдневном голосовании. Ведь один из главных противников выборов – садовые участки. Люди предпочитают садовые участки избирательным. Но теперь они смогут проголосовать перед выездом на дачу.

Euronews: Так ли важны власти высокие цифры?

А.М.: Явка важна в двух смыслах. Если она совсем маленькая, у сторонников власти может сложиться впечатление, что они уже в меньшинстве. А им важно считать, что 90% людей думают так, как они, и «быть с народом». Второй адресат – Запад. Важно продемонстрировать, что российское общество сплоченное, голосует за власть, способствует ее консолидации.

Выборы в Госдуму Patrick Semansky/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Euronews: О проблемах оппозиции и деле Навального говорил на встрече в Женеве с Владимиром Путиным президент США Джо Байден. Может ли саммит США-Россия как-то повлиять на избирательную кампанию?

А.М.: Скорее возникает вопрос о том, как ее проводить, на фоне саммита. Ведь гораздо легче проводить кампанию в условиях внешнеполитической мобилизации, когда есть коварный враг, который вбрасывает свою агентуру (этим, кстати, и мотивируются в публичном пространстве ограничительные законы), а мы все должны против него сплотиться. А тут президенты встретились, послы вернулись, и, вроде, американский президент не такой страшный, как говорили в наших политических ток-шоу, партнер по переговорам. Возникает вопрос о том, насколько антизападная кампания будет эффективной. Тем более что запроса на экспансию и конфликт с Западом сейчас нет, по сравнению с эмоциями 2014 года.

Euronews: Какой в итоге может получиться Дума?

А.М.: Достаточно консервативной. Если брать «умное голосование», то главным его бенефициаром может оказаться коммунистическая партия. Возникает парадоксальная ситуация: те, кто хочет показать свое недовольство властью, могут провести в Думу тех, кто выступают за памятник Дзержинскому на Лубянке или реабилитацию Сталина. Успех власти может привести к тому, что она сохранит конституционное большинство. Ее относительной неудачей может стать получение абсолютного большинства, которое компенсируется за счет надежного партнера – ЛДПР, при усилении позиций тех, кто критикует власти с позиции «красных». То есть могут воспроизвестись результаты прерванного голосования за памятник на Лубянке - Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. Сторонники власти идут за Невского – символа патриотизма и антизападничества, коммунисты – за основателя ЧК, а для человека либеральных взглядов никакого другого кандидата просто не просматривается.