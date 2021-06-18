Израиль-Палестина: конфликт снова обострился

На Ближнем Востоке вновь нарушено перемирие: в ночь на пятницу Израиль нанёс ракетный удар по Сектору Газа. По словам израильских военных, атака была проведена в ответ на запуск палестинцами воздушных шаров с горючей смесью. На этой неделе они стали причиной пожаров в Израиле — в стране сгорели сельскохозяйственные угодья и леса.

Представители ХАМАС в свою очередь заявили, что воздушные шары — ответ на марш израильских националистов в Восточном Иерусалиме. Палестинцы расценили мероприятие как провокацию и вступили в стычки с полицией, которая разогнала их водометами.

Это уже второе нарушение перемирия на Ближнем Востоке с тех пор, как прекратился острый одиннадцатидневный конфликт прошлого месяца.

Авиаудары этой недели — это первое обострение ситуации при новом правительстве Израиля. В прошлое воскресенье правый националист Нафтали Беннет сменил на посту премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который был у власти 12 лет.