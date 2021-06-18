В Иране прошли президентские выборы

В Иране состоялись в пятницу президентские выборы. На пост главы правительства претендовали четыре кандидата, при этом, по данным опросов, проведённых ранее, более 60% собиравшихся проголосовать, были готовы поддержать председателя Верховного суда 60-летнего Эбрахима Раиси.

При этом, также согласно опросам, явка могла составить всего от 40% до 50%. Избирательные участки открылись в семь утра по местному времени и должны были закрыться в полночь, но затем время их работы продлили ещё на два часа. По мнению наблюдателей, это было сделано для того, чтобы в условиях пандемии более пятидесяти миллионов иранских избирателей смогли проголосовать без толчеи на участках, а также для того, чтобы несколько увеличить явку.

Нынешний президент страны Хасан Роухани занимал свой пост два срока подряд, поэтому не имел права вновь выдвинуть свою кандидатуру.