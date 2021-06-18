Иранцы не хотят голосовать на президентских выборах

Иран выбирает нового президента, но станет ли это началом новой главы в истории страны и её отношениях с Западом?

Пока у власти был Хассан Роухани, Иран вышел из ядерной сделки с США, а страну захватили экономический кризис и проблемы, вызванные пандемией. Так что разочарованные действиями властей избиратели не торопятся на участки. Власти готовятся к рекордно низкой явке.

Исключение — иранские религиозные консерваторы.

"Иранский народ — самый непредсказуемый народ в мире. Я уверена, что в последний момент они изменят мнение и примут участие в выборах", — говорит биолог и исследователь Саедех Хайи Али.

Голосование — это не только гражданский долг, это еще и религиозный долг, добавляет она.

"Когда наш религиозный лидер издает декрет, все его последователи уверены, что исполнить этот декрет — жизненная необходимость", — продолжает Саедех Хайи Али.

Религиозный глава, о котором говорит активистка, — это аятолла Али Хаменеи. Верховный лидер Ирана, фактически руководящий страной уже более тридцати лет, заявил: иранцы должны проголосовать. И подал пример, придя на участок в Тегеране к его открытию, тем самым дав старт выборам.

"Судьба страны во всех сферах, включая экономику, культуру, безопасность и здравоохранение, зависит от действий, которые вы, народ Ирана, предпримите в пятницу, во имя Аллаха. Ваше присутствие и ваш голос определят судьбу страны", — заявил аятолла.

В этом году Хаменеи исполнилось 82, так что перед ним стоит вопрос о выборе преемника. Предполагается, что это будет хардлайнер Эбрахим Раиси — главный фаворит президентской гонки. Как и аятолла, он родом из священного для шиитов города Мешхед. В Иране считается, что он ведет свою родословную от самого пророка Мухаммеда. Кроме этого Раиси, глава Верховного суда, известен своей антизападной риторикой и решимостью при борьбе с протестами. В 1988 году он был одним из участников так называемых "комиссий смерти", которые приговорили к казни несколько тысяч политических заключенных.

Иранские СМИ предполагают, что в этот раз он тоже сможет справиться с недовольством, которое вероятно возникнет в стране после объявления результатов.

Изначально зарегистрироваться как кандидаты попытались несколько сотен человек. Но Совет стражей Конституции Ирана оставил в бюллютенях только четырех, отсеив всех умеренных политиков. Из-за этого многие иранцы считают выборы фиктивными и готовятся вместо избирательных участков выйти на улицы.