Грязный воздух городов: локдаун не помог

Несмотря на локдаун и сокращение вредных выбросов во время пандемии, уровень загрязнения воздуха в большинстве городов ЕС остаётся высоким. Об этом свидетельствуют данные Европейского агентства по окружающей среде.

Хуже всего дела обстоят в странах, где уголь - по-прежнему главный источник энергии.

Самый грязный воздух, как показало исследование, - в польском городе Новы-Сонч, в Кремоне в Италии, в Славонски-Броде в Хорватии.

А самый чистый - в Умео на севере Швеции. Также легко дышится жителям финского ТАмпере и португальского Фуншала.

Катрин Ганцлебен, научный руководитель, ЕЕА:

"Мелкодисперсные твердые частицы (PM 2,5) - ключевой в загрязнении воздуха элемент. Как следствие - свыше 400 тысяч преждевременных смертей в год в Европе. Речь о серьёзных заболеваниях - сердца и легких - это основные причины смертности в ЕС. Если вы живёте в городе с грязным воздухом, это вредит вашему здоровью и здоровью ваших детей".

В исследовании, охватившем 323 европейских города, говорится что меры по изоляции привели к значительному снижению уровня диоксида азота, в некоторых населённых пунктах - на целых 60%.

Но показатели содержания в воздухе твёрдых частиц остались всё так же высоки. Поскольку их источник — не только транспорт, но и промышленность, сельское хозяйство.

Катрин Ганцлебен, научный руководитель, ЕЕА:

"Главное, что необходимо предпринять - это прекратить инвестировать в ископаемое топливо. Нужно сосредоточиться на источниках вредных выбросов в сельском хозяйстве, проанализировать работу транспортных систем, производства энергии, наконец, отказаться от ископаемого топлива".

Учёные надеются , на то, что из своего триллионного фонда, предназначенного для восстановления экономики после пандемии, ЕС всё же направит средства на повышение качества городского воздуха.