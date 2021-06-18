На юго-западе Соединённых Штатов установилась аномальная жара. В Долине Смерти на востоке Калифорнии температура воздуха превысила 53°C. Это близко к рекордному значению в 56,7°C, зафиксированному здесь в 1913 году. Но это совсем не отпугивает многочисленных туристов.

– Это чудесное место, – говорит одна из туристок, – все места выглядят по-разному, но я никогда не бывала нигде, где было бы так жарко. Но здесь красиво.

По данным местных синоптиков, жара продержится ещё несколько дней. Учёные отмечают, что это связано с глобальным потеплением и предсказывают, что в дальнейшем такая температура, представляющаяся сейчас экстремальной, станет нормальным явлением.