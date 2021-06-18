Выборы в Армении: границы доверия

Армения готовится ко внеочередным парламентским выборам. Эхо недавнего конфликта с Азербайджаном здесь по-прежнему слышно. Напряжённая ситуация сохраняется на пограничных территориях.

Наш репортаж - из Сюникской области. Некоторые местные фермеры лишились части своих угодий и не намерены поддерживать партию власти на предстоящем голосовании.

Нвер, фермер из села Аравус:

"64 гектара у нашего села отнял Азербайджан. Я разочарован, потому что, когда я голосовал за альянс «Мой шаг» Пашиняна, надеялся, что он привнесёт изменения для фермеров, хотя бы в бытовом плане. Но этого не произошло, наоборот, стало ещё хуже".

После объявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе осенью 2020 года пограничный кризис продолжает усугубляться, поскольку официальной демаркации границ нет до сих пор.

Местные жители вооружены и говорят, что готовы сами защищаться в случае нападения. Есть среди них те, кто по-прежнему доверяет действующему премьеру.

Аравуш Айрапетян, отставной военный: “Он не предатель, он поступил правильно. Подписав соглашение о перемирии, он спас жизни тысяч людей. Если бы не он, я бы не стоял сегодня здесь со своим сыном перед вами, и не продолжил бы защищаться. Армянский народ, наша страна возродятся после переизбрания Пашиняна”.

Согласно опросам, фавориты на выборах - правящая партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна и оппозиционный блок "Армения" бывшего президента страны Роберта Кочаряна.

Всего же на места в Национальном собрании претендуют представители 22 партий.

Астриг Агопян, корреспондент Euronews: "Спустя три года после того, как Бархатная революция привела к власти Пашиняна, он сталкивается с большим количеством проблем, чем когда либо. Здесь, в Сюникской области, как и во всей Армении, делимитация границ станет решающим фактором для избирателей на выборах 20 июня".