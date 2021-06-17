Пожар на химзаводе потушить не удаётся

В американском штате Иллинойс продолжается борьба с пожаром на химическом заводе. Пока справиться с огнём не удаётся. В то же время врачи отменили требование находиться в респираторах в радиусе трёх миль от завода. В радиусе одной мили — откуда уже были эвакуированы все жители — опасность остаётся.

Кирк Уилсон, начальник пожарной службы:

"Прямо сейчас, как мне сообщили из Агенства по охране окружающей среды, на уровне земли всё окей. Но нас беспокоят частицы, которые могут оставаться в воздухе. Поэтому врачи врачи просят всех, кто находится внутри радиуса, просто носить маски ради вашей же безопасности".

На заводе производили смазочные материалы, чистящие средства и жидкости для обработки металлов. Пожар начался днём в понедельник; несколько мощных взрывов практически полностью разрушили предприятие и складские помещения. Причина пока остаётся неизвестной. Из окрестностей завода эвакуированы в общей сложности около тысячи человек.