Берлин: сквоттеры против полиции

В Берлине десяткам полицейских пришлось расчищать путь инспекторам пожарной безопасности, что бы те смогли проникнуть в заброшенный многоквартирный дом, занимаемый сквоттерами из числа левых радикалов. Сообщается, что в конце концов, правоохранители ворвались в здание.

Вот уже несколько лет этот проблемный дом на Ригаер-штрассе власти пытаются расселить, но сталкиваются с противодействием со стороны радикалов.

Очередное противостояние жильцов со стражами порядка произошло в среду, когда представители властей должны были совершить обход домов Ригаер-штрассе с целью проверки пожарной безопасности. Сквоттеры возвели на улице баррикады из горящих покрышек и колючей проволоки. Прибывших на место полицейских они закидали камнями и бутылками. Травмы разной степени тяжести получили шестьдесят сотрудников правоохранительных органов.