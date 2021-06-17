Россияне поделились впечатлениями о встрече Путина и Байдена

Порядка трех тысяч журналистов освещали состоявшиеся в Женеве переговоры президентов России и США. Оценка итогов саммита и его возможных последствий для отношений двух держав широко варьируется, как в СМИ, так и среди экспертов. Какое впечатление от встречи сложилось у простых россиян?

Ваюр, 43 года: "Я думаю, что ничего не было достигнуто на самом деле. Это была больше политическая акция. Но я надеюсь, что все-таки точки (соприкосновения) найдутся, но честно говоря, уверенности в этом нет, потому что последнее время показывает, что это нам не удается, и в принципе, это, наверное невозможно, так как два крупных геополитических соперника - они естественные враги, скажем так".

Илья, 43 года: "Самое главное, сам факт того, встреча состоялась, причем именно по инициативе американской стороны, потому что, как мы знаем все время раньше с американской стороны мы слышали о санкциях, изливался различный негатив. А тут именно по инициативе США прошла встреча, начался диалог".

Екатерина, 40 лет: "Я не думаю, что после этой встречи в России, или США что-то вдруг изменится. Я думаю, что это первая встреча, после которой должны состояться еще очень много встреч и шагов, чтобы за словами последовали дела".

По мнению политолога Павла Шарикова, факт того, что на переговорах были затронуты разные темы, - хороший сигнал для обеих стран.

Павел Шариков, политолог, Институт США и Канады:

"Самое большое достижение - это заявление по стратегической стабильности. Очень, хорошо, что Путин и Байден подтвердили формулу о ядерной войне, в которой не может быть победителей, поэтому она не должна быть развязана, и договорились начать, как они выразились, консультации по основным вопросам, включая кибербезопасность, что тоже очень хороший знак. По меньшей мере, это сигнал о том, что обе страны согласились говорить об этом".

Прорыва на саммите в Женеве, как и предсказывали эксперты, не произошло. Удастся двум мировым державам смягчить противостояние покажет время.