Принуждение к прививке

Уже четыре российских региона объявили о введении обязательной вакцинации. В четверг такие меры одобрили в Сахалинской области. Они касаются определённого списка профессий — медиков, преподавателей, работников сферы обслуживания.

Ранее аналогичные шаги предприняли в Москве, Московской и Кемеровской областях. Это объясняют стремительным распространением вируса за последние недели. Так, в столице, по официальным данным, в начале июня наблюдалось в среднем менее трёх тысяч новых случаев в сутки, а в минувшее воскресенье — более 7700. За последние сутки по всей России скончались 416 человек: это самый высокий показатель с конца марта.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию "драматической". По его словам, из 20 миллионов человек, живущих и работающих в Москве, прививку сделали меньше двух миллионов.

В Санкт-Петербурге введение обязательной вакцинации пока не рассматривают, но ужесточают меры в фан-зоне для болельщиков Чемпионата Европы. С четверга там закрылись фуд-корты, всем посетителям раздают маски, по периметру расставлены санитайзеры. Число посетителей было ограничено ещё неделю назад.