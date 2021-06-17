Госдума обязала зарубежные IT-компании открывать представительства в России

Владельцы информационных ресурсов с суточной аудиторией больше 500 тыс. российских пользователей должны будут с 1 января 2022 года иметь представительства на территории России.

Законопроект, принятый Госдумой в четверг, подразумевает, что филиалы, представительства или российские юридические лица "должны в полном объеме представлять интересы головных компаний".

Документ также вводит комплекс мер для принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Так, пользователи интернет-ресурсов должны получать уведомления о нарушениях, будут введены запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. В качестве крайней меры предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

Под регулирование документа подпадают ресурсы, соответствующие хотя бы одному из следующих критериев: распространение информации на русском языке, таргетирование рекламы для российских потребителей, обработка данных пользователей, находящихся в РФ, получение денег от российских граждан и организаций.

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. В него входят соцсети Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, видеохостинги YouTube, Twitch.tv, мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, почтовый сервис Gmail, поисковики Google, Bing.com, провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, онлайн-магазины Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com, а также Wikipedia.org. При этом список может корректироваться.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что меры принуждения к IT-компаниям, нарушающим законы РФ, будут применяться поэтапно и только после неоднократного игнорирования предписаний Роскомнадзора.

"Реализации мер принуждения предшествует несколько итераций, когда регулятор должен IT-ресурс уведомить и предупредить о неисполнении требований закона, призвать его к тому, чтобы его исполнить", - сказал он.

По словам депутата, санкциям должны предшествовать минимум два предупреждения регулятора. "Только после того, как происходит игнорирование этих требований, уведомлений, возникает право применения мер принуждения. При этом опять же начиная с наиболее мягкой формы, такой как информирование пользователей о нарушении ресурсом российского законодательства. Затем градус мер принуждения, естественно, начинает возрастать. Самая крайняя и острая фаза - это блокировка", - пояснил парламентарий, назвав возможность ограничения доступа к ресурсам-нарушителям "механизмом сдерживания", который не планируется применять на практике.