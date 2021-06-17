Рафаэль Надаль пропустит Уимблдон и Олимпиаду

Третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пропустит Уимблдон и Олимпийские игры в Токио. Об этом 35-летний спортсмен сообщил в социальных сетях. Причина - состояние здоровья теннисиста.

“Принять такое решение всегда непросто, но после того, как я прислушался к своему телу и поговорил с моей командой, я понял, что это решение правильное", - написал Надаль в Twitter.

Спортсмен пояснил, что его цель - продлить карьеру и как можно дольше выступать на самом высоком уровне.

На недавно завершившемся Открытом чемпионате Франции Надаль дошел до полуфинала, где уступил будущему чемпиону сербу Новаку Джоковичу. Как отметил 13-кратный победитель "Роллан Гаррос", между грунтовым турниром Большого шлема и Уимблдоном всего две недели, что "не способствует восстановлению после всегда тяжелого грунтового сезона".