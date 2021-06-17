В Крыму после ливней объявлен режим ЧС

В ночь на 17 июня на восток Крыма обрушились сильные ливни, которые вызвали значительные подтопления. В Керчи выпала двухмесячная норма осадков. На полуострове объявлен режим чрезвычайной ситуации, принято решение о создании комиссии по ликвидации ЧС.

По последним данным, от стихии пострадали пять муниципальных образований. В Керчи и Ленинском районе подтоплены около 300 домов и придомовых территорий. Отключено газоснабжение 40 абонентов в Керчи, частично отключено электроснабжение семи муниципльных образований, в том числе Симферополя, Кировского, Сакского, Ленинского, Симферопольского и Белогорского районов.

"Всего без электроснабжения 40 тыс. человек, из них 8 500 детей, 20 социально-значимых объекта", - уточняется на сайте экстренных служб.

Без света осталась городская больница Керчи. По сообщениям очевидцев, люди передвигаются между домами на моторных лодках и вплавь. На центральных улицах и перекрестках парализовано движение транспорта. Также из-за обильных осадков река Мелек-Чесме вышла из берегов.

Около 20 тыс. жителей полуострова остались без питьевой воды из-за подтопления насосных станций. "В 13:00 поступила информация об ограничения водоснабжения в связи с подтоплением насосных станций в городском округе Керчь, Ленинском и Кировском районах. Под отключение попало около 20 тыс. человек, из них 3 700 детей", - говорится в сообщении МЧС.

МЧС Крыма. На востоке Крыма из-за ливней произошли сильные подтопления.

Специалисты филиала "Вода Крыма" продолжают работу по восстановлению водоснабжения. "Организован подвоз питьевой воды, задействовано пять водовозок", - сообщается на сайте.

К ликвидации последствий подтоплений привлечены 285 человек и 54 единиц техники. "Администрацией Ленинского района проводятся мероприятия по выделению техники для проведения землеройных работ с целью отвода воды для организации последующей откачки", - сообщили в МЧС.

В Керчи начали работу пять пунктов временного размещения. Из зон подтопления эвакуированы 125 человек, в том числе 28 детей.

Причиной сильных дождей в ночь на четверг стал циклон и усиления северо-западного ветра. Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что в Керчи выпало 82 мм осадков, в Белогорске - 88 мм, в районе Керченского пролива зафиксировано 73 мм, в Мысовом - 43 мм, а в Симферополе - 28 мм.

Центр погоды "Фобос" прогнозирует снижение интенсивности аномальных дождей, обрушившихся на Крым вечером 17 июня. Ожидается, что 18-19 июня пройдут небольшие локальные дожди, но они не будут представлять никакой опасности.