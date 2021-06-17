Греция получит 30,5 млрд из Фонда восстановления

Греция получит 30,5 млрд евро из Фонда восстановления и устойчивости ЕС подтвердила в четверг в Афинах глава Еврокомииссии Урсула фон Ляйен. Ранее "зелёный свет" на использование средств Программы по востановлению экономики после пандемии общим объемом в 750 миллиардов получили Италия, Испания и Португалия. Программа была одобрена главами государств и правительств 27-ми в июле прошлого года.

"Мы перестраиваем европейский континент на десятилетия вперед. Мы переводим экономику в цифровой формат. Европейский "зеленый курс" становится реальностью. Мы делаем все, чтобы наши общества стали более сильными и устойчивыми. Стоимость плана на сегодняшний день составляет без малого 800 миллиардов евро. Это крупнейший финансовый пакет, выделенный на восстановление Европы со времен "Плана Маршала", это восстановление необходимо Европе и сейчас, и в будущем", - заявила, выступая у подножия Афинского Акрополя Урсула фон дер Ляйен.

"Евросоюз приступает к первой эмиссии общего долга в пользу своих государств-членов, - заявил в свою очередь греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. - Сегодня табу прошлого превращаются в конкретные шаги ради настоящего и будущего. Греция входит в число стран, которые воспользуются плодами этого на уровне 30 миллиардов евро".

Глава Еврокомиссии и премьер-министр Греции подчеркнули, что общий объем средств в рамках плана "Греция 2.0" - вместе с греческими структурными фондами и частными инвестициями - достигнет 100 млрд евро. Деньги, помимо полной цифровизации госсектора, пойдут на модернизацию больниц, реализацию других крупных проектов.

Из Греции Урсула фон дер Ляйен отправится в Данию, в рамках турне по странам Евросоюза.