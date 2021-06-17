Берлин и Варшава отметили 30 лет добрососедства

К 30-летию со дня подписания Польшей и Германией договора о сотрудничестве и добрососедстве приурочен официальный визит в Варшаву президента Франк-Вальтера Штайнмайера.

По прибытии глава немецкого государства провёл переговоры с польским коллегой, в ходе которых заявил, что "подписание договора о добрососедстве стало переломным моментом в истории отношений двух государств". Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил, что документ был подписан в момент, когда не менее глубокие трансформации происходили в Европе в целом.

"Добрососедство, как известно всем, кто знает о немецко-польском прошлом, было и остается чем-то само собой разумеющимся. Мы добились успеха вместе, потому что прислушивались друг к другу. Делаем мы это и сегодня, и намерены продолжать поступать так в будущем", - заявил Штайнмайер в частности.

Камень преткновения в отношениях двух стран - российский газопровод "Северный поток-2". Варшава выступает против того, что считает политическим инструментом для усиления влияния России в Европе. В Берлине же рассматривают его как исключительно бизнес-проект.

Президенты также обсудили планы по созданию в Берлине мемориала, посвященного 3 миллионам польских жертв немецко-фашистской оккупации во время Второй мировой войны. На создании такого мемориала настаивает Варшава.

Еще одним вопросом, который затронули оба президента, были права немецкого меньшинства в Польше и польского меньшинства в Германии. Обсудили президенты и ситуацию в Республике Беларусь и на Украине, перспективы Евросоюза.