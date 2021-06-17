Франция: региональная "генеральная репетиция"

Во Франции в это воскресенье состоится первый тур региональных выборов. Погода отличная, эпидемия коронавируса, кажется, отступает. И хотя до президентских выборов осталось всего 10 месяцев, особого энтузиазма воскресное голосование у многих не вызывает:

"Признаться честно, я не смотрела, кто у нас тут избирается", - говорит эта девушка на рынке в Лионе.

"Политики, к сожалению, как только их выбирают, занимаются своей карьерой и думают о переизбрании, - добавляют продавщица одежды на рынке. - О нас, об обществе, они не особо заботятся"...

Безопасность, как показывают соцсопросы, - главная тема этих выборов. Натали Блама давно живет в Лионе и с каждым годом наблюдает, как криминогенная ситуация в её районе Гийотьер усугубляется. Вместе с другими 600 сотнями семей она подала коллективный иск против государства в связи с, как она считает, неспособностью обеспечить безопасность граждан.

"Мы видим, - говорит Натали, - что драки в нашем районе возникают все чаще, все чаще на улицах вырывают сумки и телефоны. Мы ждём от властей реальных действий, чтобы они начали считаться с нашими требованиями и ожиданиями".

Помимо вопросов обеспечения безопасности, две другие главные темы этих региональных выборов - экономическая сиатуция и занятость, окружающая среда и условия жизни. Трудность в том, что если региональные власти отвечают за экономическое развитие, междугородний транспорт, средние школы, управление водными ресурсами и европейскими программами, у них нет компетенции в области безопасности.

" Произошла целая серия громких преступлений и беспрецедентных нападений, вспомним в первую очередь обезглавленного учителя. Это способствует поляризации мнений среди избирателей и СМИ в том, что касается обеспечения безопасности", - отмечает Фредерик Мишо, замдиректора соцслужбы Opinionway.

Явка на региональных выборах обычно низкая. В этом году она и вовсе может достичь исторического минимума. "Ожидается, что правые победят в трёх крупных регионах, в то время как крайне правая партия Марин Ле Пен (Национальное объединение) может захватить лидерство в первом туре в некоторых других регионах. За 10 месяцев до президентских выборов июньское голосование многие интерпретируют как генеральную репетицию президентских выборов следующего года, в которых правящая партия Эммануэля Макрона столкнётся с правыми и крайне-правыми. Низкая явка может всё испортить, поэтому всем без исключения партиям надо убедить французов снова поверить в политику", - передаёт из Лиона наш специальный корреспондент Гийом Пети.