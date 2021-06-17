Немецкая вакцина-кандидат пока не соответствует критериям статистического успеха

Эффективность вакцины от коронавируса, разработанной фармацевтической фирмой CureVac, по результатам второй фазы промежуточных испытаний составила 47%. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Таким образом, вакцина-кандидат пока не соответствует заранее определенным критериям статистического успеха. Ислледования продолжатся.

Питер Кремснер, руководитель испытаний, Университетская клиника Тюбингена: "Я не думаю, что проект мертв. Одобрят препарат, или нет, решаем не мы и не компания CureVac, а Европейское агентство по лекарственным средствам. 47% - это пока промежуточные данные. Но, если все так и останется, этого недостаточно. ВОЗ рекомендует использовать вакцины с эффективностью выше 50%. Так что все это выглядит не слишком хорошо. Может быть результаты и будут лучше, надежда есть, но по эффективности эта вакцина не приблизится к BioNTech, или Moderna".

Тем временем Румыния подготовила правовую базу, чтобы иметь возможность перепродавать оказавшиеся в избытке вакцины от коронавируса, ранее закупленные министерством здравоохранения. Речь прежде всего идет о британско-шведском препарате.

По словам главы национального комитета по вакцинации Валериу Георгицэ, на данный момент в стране скопилось порядка 2 миллионов доз AstraZeneca. При этом последние недели в Румынии сокращалось количество желающих привиться от коронавируса. Несколько пунктов вакцинации были закрыты.

В Нидерландах стартовала программа для вакцинации моряков. С середины июня в общей сложности им будет доступно около 49 000 доз однокомпонентной прививки Janssen.