Московским работодателям могут разрешить увольнять непривившихся сотрудников

Власти Москвы одобрили предложение отстранять от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации, сообщил в среду уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов.

"Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации", - сказал он после встречи с представителями московской администрации.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов.

Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей составит до 50 тыс. рублей, для организаций - до 300 тыс. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн рублей либо приостановку работы почти на три месяца.

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы в среду.

Первую дозу вакцины жители Москвы и области должны получить до 15 июля. Тем, кто прививается двухкомпонентной вакциной, вторая доза препарата должна быть введена до 15 августа. Обязанность пройти вакцинацию не распространяется на тех, кому прививка противопоказана.

Организации и индивидуальные предприниматели Москвы должны будут отчитаться о ходе вакцинации своих сотрудников с 1 по 15 июля.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что работодатели не смогут обязать сотрудника сделать прививку или уволить за отказ от нее. Он предположил, что отказавшемуся работнику можно будет предложить те виды занятости, которые не предполагают присутствия на рабочем месте.