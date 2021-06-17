Копенгаген: аплодисменты для Кристиана Эриксена

Дружные аплодисменты прервали на 11-й минуте матч между сборными Бельгии и Дании в четверг в Копенгагене. Таким образом футболисты обеих команд и зрители поддержали датского полузащитника Кристиана Эриксена, который 12 июня пережил сердечный приступ прямо на футбольном поле.

Спортсмену оказали экстренную помощm, затем его увезли в больницу, где он сейчас находится в стабильном состоянии.

В итоге датчане проиграли сборной Бельгии со счетом 1:2 и теперь после двух туров занимают последнее место в группе B, не набрав ни одного очка.

Несмотря на это главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд заявил, что игроки не собираются сдаваться и сделают всё возможное, чтобы обыграть команду России в матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы.

Матч сборных России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене, встреча начнется в 22.00 по Москве. Чемпионат Европы завершится 11 июля.