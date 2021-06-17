В гостях у художника

Впервые для широкой публики в Риме открывается квартира-студия художника Джкомо Баллы, одного из основоположников итальянского футуризма. Здесь Балла жил вместе с женой и двумя дочерьми с 1929 года до своей смерти в 1958 году. Реставрацию провел Национальный музей искусств двадцать первого века.

Джованна Меландри, президент фонда MAXXI: "Мы открываем для посетителей двери этого дома, в котором Джакомо Балла и его семья жили в течение многих лет, и это больше, чем просто дом. Это настоящая творческая лаборатория, место, где рождались, формировались и осуществлялись проекты художника. В ходе восстановительных работ, мы осознали, насколько невероятно современным и целостным было представление Баллы об искусстве".

Дом, полный света, цвета и движения, в дизайне которого воплощаются идеи художественного манифеста "О Футуристической реконструкции Вселенной", выпущенного Баллой и Фортунато Деперо в 1915 году. Согласно манифесту, футуристическое миропонимание должно было охватывать не только область искусства, но и все сферы человеческой деятельности.