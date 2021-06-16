"Всемирный день повторного наполнения": экологи за многоразовую тару

Экологи призывают правительства и бизнес делать ставку на тару многоразового использования. В рамках кампании "Всемирный день повторного наполнения" организация Oceana сообщает, что ежегодно в океан попадает до миллиона метрических тонн только ПЭТ-бутылок. Более 40% доходов от продаж данной упаковки получают всего четыре фирмы.

Из всех произведенных в мире пластмасс лишь 9 % было переработано.

"Переработка не является решением проблемы. А вот повторное наполнение и использование - решение превосходное. Каждый год на рынок поступают около 500 миллионов пластиковых бутылок. То есть сегодня в мире в разных странах насчитывается пять квадриллионов бутылок, из них, по оценкам Oceana, 34 млрд ежегодно оказываются в океане. При этом одна бутылка многократного использования может быть наполнена от 20 до 50 раз. Как вы понимаете, речь идет о прямом сокращении количества пластика на 95%", - отмечает директор Oceana по стратегическим инициативам Анн Схруэр.

Пластик слишком медленно разлагается и представляет опасность для всех морских обитателей: от зоопланктона и рыб до черепах, млекопитающих и птиц. 17% из этих видов находятся под угрозой исчезновения. Если представить собранный со всего мира пластик в виде одной страны, она заняла бы пятую строчку в рейтинге по выбросам углекислого газа.