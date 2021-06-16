Глава Коми заболел COVID-19, несмотря на прививку

Глава республики Коми Владимир Уйба госпитализирован с COVID-19. Об этом он сам сообщил в видеообращении к жителям региона. Он отметил, что несколько месяцев назад повторно привился от коронавируса, а анализы подтверждали выработку значительного числа антител в организме. Уйба настаивает, что вакцинация спасла его от реанимации.

Если бы не было прививок, при том уровне заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание бы протекало в очень тяжёлой форме. Сейчас состояние удовлетворительное. Снова и снова повторяю: инфекция ведёт себя крайне непредсказуемо и в обязательном порядке нужно прививаться, потому что, даже если после прививки вы заболеваете, то вы заболеете более легко. Заболевание будет протекать без тяжёлых осложнений. Владимир Уйба глава республики Коми

Владимир Уйба впервые привился «Спутником V» в феврале 2020, а через год прошёл ревакцинацию тем же препаратом. Он настаивает, что всегда носил маску в общественных местах.

В Роспотребнадзоре отмечают, что прививка не исключает дальнейшего заражения коронавирусом, но позволяет избежать осложнений. ТАСС приводил мнение директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной о том, что вероятность заболевания для привитого человека невысока. Пшеничная в этой связи говорила об индивидуальных особенностях людей и о том, что в некоторых случаях организм оказывается невосприимчив к вакцинации.