Как живётся городской семье в экодеревне в Сербии?

Как и большая часть мира, Сербия выходит из чрезвычайно бурного года, когда COVID, изменение климата и сложная экономика вынудили людей полностью пересмотреть свой образ жизни.

У многих это вызвало сильное желание воссоединиться с природой и сельским наследием Сербии. После многих лет сокращения сельского населения деревенская жизнь - как устойчивый и экологически чистый выбор - внезапно стала привлекательнее, чем когда-либо.

Мария Бабич говорит, что она годами думала о переезде ближе к природе. И вот, наконец, со своим партнером, тремя детьми и собакой, которые символично назвали себя Walking by the Earth ("Прогулка по Земле"), она переезжает из Белграда в общину на склонах Старой Планины.

Мария рассказывает, что для нее значит экологический образ жизни: "Мы - семья с низким уровнем отходов, мы компостируем органические отходы, выращиваем собственные продукты и поддерживаем чистоту окружающей среды. Мы активисты, мы не поддерживаем "зеленый пиар", мы не покупаем новую одежду (мы пользуемся секонд-хендом или берем у родственников и друзей) ... мы помешаны на природе!".

Семья Walking By the Earth Walking By the Earth

Хотя образ жизни в экодеревнях еще не получил широкого распространения в Сербии, Мария надеется, что вскоре по их стопам пойдет больше людей.

"В ближайшие пару лет появится намного больше людей, которые хотели бы жить в сельской местности, и, возможно, они присоединятся к существующим общинам. У нас экологическое восстание, люди начали просыпаться, осознавать и бороться за свое здоровье и окружающую среду. Пока у нас есть деревня Врмджа, например, популярны Фрушка Гора и Стара-Планина, а восточная и западная Сербия находятся в стадии пробуждения".

Дети семьи Walking by the Earth Walking by the Earth

Деревню Врмджа, которую упоминает Мария, часто называют источником вдохновения для развития сельской местности. Десять лет назад численность населения сокращалась, и это был типичный пример приходящей в упадок сербской деревни. Но ее судьба постепенно меняется.

Драгана Томич Пилипович, имевшая серьезную корпоративную карьеру в Белграде, переехала туда, привезя с собой семью, друзей и видение нового подхода к деревенской жизни.

Ее страсть в том, чтобы "использовать городские навыки, чтобы найти устойчивое решение для жизни в сельской местности и быть более связанным с природой, развивая хорошую экономику, социально сознательный бизнес и сильные сообщества", - говорит она, добавляя: "Мы не все должны быть фермерами!".

Она основала Центр социально ответственного предпринимательства и Сельский хаб, место для совместной работы, где сельские жители могут общаться, вдохновляться идеями и развивать ценные деловые навыки.

Сегодня сообщество процветает. Недвижимость в деревне была раскуплена и перестроена, и наблюдается постоянный приток бывших горожан, которых привлекают захватывающие маршруты для скалолазания и пешеходные тропы (поблизости находится гора Ртань), домашние экологически чистые продукты, красивый пейзаж и возможности для удаленной работы.

Драгана объясняет успех Врмдзы отчасти открытым обменом навыками и знаниями между местными и новоприбывшими. Она рисует картину сообщества в прямом смысле этого слова, где навыки каждого человека используются и уважаются.

"В Врмдзе, если кто-то хочет купить цветы, идет к Миладинке, если кто-то хочет купить сувениры, - к Саске, за сыром – к Снежане. У каждого человека в деревне есть свой опыт, возможности и ресурсы, чтобы предложить услугу, и когда туристы приезжают в деревню, они знают историю каждого человека и что каждый потраченный пенни идет непосредственно на поддержку этой семьи".

"Когда вы приезжаете в деревню, вы начинаете осознавать, насколько сильно вам не хватало природы в городе. Это ужасно". Драгана продолжает.

Но теперь, по ее словам, можно получить лучшее из обоих миров. "Люди могут сравнить, какие выгоды они получают от жизни в городе или деревне, и сказать: "Я выберу немного из этой жизни и немного из этой жизни, и я сам сделаю идеальную смесь"".

Деревня Врмджа Walking by the Earth

Невена Савич из экологической неправительственной организации Zeleno Doba согласна с тем, что в Сербии происходят изменения. "Определенно наблюдается рост числа приезжих в сельскую местность и рост интереса людей всех возрастов к вопросам устойчивого развития", - говорит она. "Мы заметили большую потребность людей в своем участке земли и неба во время изоляции".

Организация поддерживает людей, которые хотят жить более устойчиво или возвращаются в сельскую местность.

Невена объясняет: "Всего одно или два поколения назад люди умели распознавать растения, работать в саду и выращивать еду в течение года, поэтому существует огромная потребность в повторном изучении старых навыков. Есть много успешных инициатив, которые продвигают безотходность, городское садоводство и предпринимательство в сельской местности. Все они имеют разные истории становления и разное развитие. Мы думаем, что это чудесно - каждый делает все возможное, чтобы добиться потрясающих устойчивых результатов".

"Мы надеемся, что наша деятельность поможет лучше проинформировать людей об устойчивом развитии, принесет больше понимания и сострадания, больше позитивного отношения и смеха, больше здоровья и радости и больше добра в этот мир", - говорит она.