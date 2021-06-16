Как живётся городской семье в экодеревне в Сербии?
Как и большая часть мира, Сербия выходит из чрезвычайно бурного года, когда COVID, изменение климата и сложная экономика вынудили людей полностью пересмотреть свой образ жизни.
У многих это вызвало сильное желание воссоединиться с природой и сельским наследием Сербии. После многих лет сокращения сельского населения деревенская жизнь - как устойчивый и экологически чистый выбор - внезапно стала привлекательнее, чем когда-либо.
Мария Бабич говорит, что она годами думала о переезде ближе к природе. И вот, наконец, со своим партнером, тремя детьми и собакой, которые символично назвали себя Walking by the Earth ("Прогулка по Земле"), она переезжает из Белграда в общину на склонах Старой Планины.
Мария рассказывает, что для нее значит экологический образ жизни: "Мы - семья с низким уровнем отходов, мы компостируем органические отходы, выращиваем собственные продукты и поддерживаем чистоту окружающей среды. Мы активисты, мы не поддерживаем "зеленый пиар", мы не покупаем новую одежду (мы пользуемся секонд-хендом или берем у родственников и друзей) ... мы помешаны на природе!".
Хотя образ жизни в экодеревнях еще не получил широкого распространения в Сербии, Мария надеется, что вскоре по их стопам пойдет больше людей.
"В ближайшие пару лет появится намного больше людей, которые хотели бы жить в сельской местности, и, возможно, они присоединятся к существующим общинам. У нас экологическое восстание, люди начали просыпаться, осознавать и бороться за свое здоровье и окружающую среду. Пока у нас есть деревня Врмджа, например, популярны Фрушка Гора и Стара-Планина, а восточная и западная Сербия находятся в стадии пробуждения".
Деревню Врмджа, которую упоминает Мария, часто называют источником вдохновения для развития сельской местности. Десять лет назад численность населения сокращалась, и это был типичный пример приходящей в упадок сербской деревни. Но ее судьба постепенно меняется.
Драгана Томич Пилипович, имевшая серьезную корпоративную карьеру в Белграде, переехала туда, привезя с собой семью, друзей и видение нового подхода к деревенской жизни.
Ее страсть в том, чтобы "использовать городские навыки, чтобы найти устойчивое решение для жизни в сельской местности и быть более связанным с природой, развивая хорошую экономику, социально сознательный бизнес и сильные сообщества", - говорит она, добавляя: "Мы не все должны быть фермерами!".
Она основала Центр социально ответственного предпринимательства и Сельский хаб, место для совместной работы, где сельские жители могут общаться, вдохновляться идеями и развивать ценные деловые навыки.
Сегодня сообщество процветает. Недвижимость в деревне была раскуплена и перестроена, и наблюдается постоянный приток бывших горожан, которых привлекают захватывающие маршруты для скалолазания и пешеходные тропы (поблизости находится гора Ртань), домашние экологически чистые продукты, красивый пейзаж и возможности для удаленной работы.
Драгана объясняет успех Врмдзы отчасти открытым обменом навыками и знаниями между местными и новоприбывшими. Она рисует картину сообщества в прямом смысле этого слова, где навыки каждого человека используются и уважаются.
"В Врмдзе, если кто-то хочет купить цветы, идет к Миладинке, если кто-то хочет купить сувениры, - к Саске, за сыром – к Снежане. У каждого человека в деревне есть свой опыт, возможности и ресурсы, чтобы предложить услугу, и когда туристы приезжают в деревню, они знают историю каждого человека и что каждый потраченный пенни идет непосредственно на поддержку этой семьи".
"Когда вы приезжаете в деревню, вы начинаете осознавать, насколько сильно вам не хватало природы в городе. Это ужасно". Драгана продолжает.
Но теперь, по ее словам, можно получить лучшее из обоих миров. "Люди могут сравнить, какие выгоды они получают от жизни в городе или деревне, и сказать: "Я выберу немного из этой жизни и немного из этой жизни, и я сам сделаю идеальную смесь"".
Невена Савич из экологической неправительственной организации Zeleno Doba согласна с тем, что в Сербии происходят изменения. "Определенно наблюдается рост числа приезжих в сельскую местность и рост интереса людей всех возрастов к вопросам устойчивого развития", - говорит она. "Мы заметили большую потребность людей в своем участке земли и неба во время изоляции".
Организация поддерживает людей, которые хотят жить более устойчиво или возвращаются в сельскую местность.
Невена объясняет: "Всего одно или два поколения назад люди умели распознавать растения, работать в саду и выращивать еду в течение года, поэтому существует огромная потребность в повторном изучении старых навыков. Есть много успешных инициатив, которые продвигают безотходность, городское садоводство и предпринимательство в сельской местности. Все они имеют разные истории становления и разное развитие. Мы думаем, что это чудесно - каждый делает все возможное, чтобы добиться потрясающих устойчивых результатов".
"Мы надеемся, что наша деятельность поможет лучше проинформировать людей об устойчивом развитии, принесет больше понимания и сострадания, больше позитивного отношения и смеха, больше здоровья и радости и больше добра в этот мир", - говорит она.