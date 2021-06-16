Госдума приняла закон о наказании за "донаты"

Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за поддержку «нежелательных организаций». Согласно этому документу, за сбор и перечисление средств на работу таких НКО в России будет грозить реальный тюремный срок — до пяти лет лишения свободы. Кроме того, законопроект ужесточает наказание за повторное нарушение запрета на сотрудничество со структурами, которые российские власти объявили «нежелательными».

Необходимость таких мер парламентарии объясняют защитой от зарубежного вмешательства во внутренние дела. Глава соответствующей думской комиссии Василий Пискарёв заявлял, что запрещённые в России НКО, несмотря на решения властей, продолжают воздействовать на молодежь. Депутат рассуждал в этой связи о склонении к употреблению наркотиков, погромам, а также о попытках повлиять на выборы.

В реестре организаций, объявленных «нежелательными», более 30 наименований. В их числе британские организации «Открытой России», основанные Михаилом Ходорковским, фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, американский Национальный фонд демократии, Германский фонд Маршалла. Им запрещено создавать структурные подразделения, распространять информацию и реализовывать свои проекты в России. Кроме того, нельзя проводить финансовые операции с участием таких организаций, а россиянам грозит административное и уголовное наказание за сотрудничество с ними.