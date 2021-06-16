КНДР может столкнуться с голодом

КНДР может грозить голод. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе выступления на пленуме ЦК Трудовой партии назвал ситуацию с обеспечением продовольствием населения страны напряженной, сообщил телеканал NHK.

Причиной этого Ким Чен Ын назвал ущерб от прошлогоднего тайфуна, а также введение из-за распространения коронавируса карантинных мер, что, цитата, ""привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".

Отмечается, что в апреле лидер КНДР призвал быть готовыми к "трудному поход" ради улучшения жизни населения. При этом "трудным походом" называют события середины 90-х годов, когда страна столкнулась с массовым голодом, который унес жизни, по некоторым данным, нескольких сотен тысяч человек.