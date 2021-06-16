Иранцы о кризисе: "Мы ничего не можем планировать"

Афшин и Марьям - молодая иранская пара. Дизайнеры интерьеров, они вместе уже 13 лет, но романтики в их отношениях не убавилось. Они счастливы, но знают, что построить будущее своей мечты в Иране им будет сложно.

Афшин вспоминает: "Мы не можем ничего планировать. Например, два года назад я хотел купить дом, собирался получить кредит, тратить на него свою зарплату. Но пока я все оформлял, инфляция выросла в 8 раз".

Что означает постоянно растущая инфляция в ежедневной жизни? Афшин приглашает зайти в магазин на углу. "Бутылка молока еще два года назад стоила 500 туманов, - показывает он. - Сегодня за нее просят 14 тысяч туманов или 140 тысяч риалов - так называлась иранская валюта до деноминации, позволившей убрать ноль с ценников".

В последнее десятилетие в результате режима санкций курс иранской валюты упал до исторического минимума по отношению к доллару США, более 4 миллионов человек оказались в нищете.

В этом году инфляция, как ожидается, достигнет 39%. К предвыборной кампании население Ирана пришло в состоянии глубокой усталости и озабоченности стремительным ростом цен. Победителю в президентской гонке придется не откладывая заняться этой проблемой, которую общество считает самой срочной.

Что думают специалисты? Насколько сложна задача восстановления экономики?

Ашкан Бахрами, экспортный аналитик, уточняет: "Это миссия невыполнима. Я бы поставил 10 или даже 11 баллов по шкале сложности. Но если правительство перестанет вмешиваться в ценообразование и рыночные механизмы, это поможет улучшить ситуацию".

На фоне беспрецедентного экономического о кризиса и санкций следующему президенту Иран придется искать, на чем выстроить доверительный диалог с обществом. В помощь иранцам - запланированное снятие секторальных санкций, что позволит активизировать экспорт и привлекать инвесторов.