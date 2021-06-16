Greenpeace грозит уголовное дело из-за акции с парапланом перед матчем Германия-Франция

По меньшей мере два человека пострадали в результате неудачного приземления парапланериста Greenpeace на футбольный стадион в Мюнхене перед матчем между сборными Германии и Франции. Полиция проводит проверку, которая может обернуться уголовным делом о нарушении правил авиационной безопасности. Об этом сообщает DPA.

38-летний активист Greenpeace сделал полукруг на параплане с двигателем над трибунами. Как рассказывают очевидцы, он как минимум один раз столкнулся с болельщиками перед приземлением на газон. Как объяснили в Greenpeace, это был протест против некоторых спонсоров Чемпионата Европы по футболу, а также против использования нефти и другого ископаемого топлива.

В главном полицейском управлении Мюнхена говорят, что пилот подверг угрозе жизни многих людей. Немецкие издания со ссылкой на сотрудников спортивной арены отмечают, что мужчина чудом избежал падения на зрителей и мог уронить на людей подвешенные на стадионе телекамеры.

УЕФА осудил акцию, назвав её безответственной. В сообщении организации говорится о нескольких пострадавших сотрудниках, которых пришлось госпитализировать. Тренер французской сборной Дидье Дешам рассказал, что ударился головой, когда бежал с поля к скамейкам запасных, чтобы укрыться от потенциальной угрозы. Рядом с ним упали обломки параплана.

Greenpeace принёс извинения. В организации говорят, что не хотели никому навредить и не планировали мешать проведению матча. «Надеемся, никто серьёзно не пострадал. Все наши акции носят мирный, ненасильственный характер. Увы, всё произошло не так, как мы ожидали», — говорится в заявлении в социальных сетях немецкого отделения Greenpeace.