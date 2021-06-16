Французы снимают маски

Ношение маски на улице во Франции становится необязательным с четверга, и комендантский час будет отменён раньше чем планировалорсь - не 30, а уже 20 июня. С такими обнадёживающими сообщениями обратился к соотечественникам премьер-министр Франции Жан Кастекс. Комендантский час с небольшими изменениями действовал на территории страны 7,5 месяцев.

"Введение комендантского часа было продиктовано реальной необходимостью в связи с третьей волной заражения коронавирусом, - сказал Кастекс, - но последние очень хорошие результаты больше не оправдывают эту меру".

Маски, которые французы должны были носить в течении более чем 7 месяцев, теперь останутся обязательными в закрытых помещениях и в определённых ситуациях - как, например, в случае большого скопления людей или в очередях.

Власти призвали сограждан активно участвовать в кампании по вакцинации и выразили надежду на то, что её темпы ускорятся. На данный момент во Франции прививку обеими дозами препаратов сделдли 16,5 млн человек - это чуть более 1/5 всего населения.

Число заражений во Франции значительно снизилось, опустившись ниже показателя в 5 тыс в сутки. За такой же промежуток времени регистрируется менее 10 смертей от Covid-19. Сокращается и число госпитализированных в отделениях интенсивной терапии: сейчас их 2 тыс, тогда как ещё в апреле их было 6 тыс.