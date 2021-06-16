Новое партнерство Баку и Анкары

Выступление в парламенте и посещение матча чемпионата Европы Турция - Уэльс включены в программу последнего дня визита в Азербайджана президента Турции Реджепа Эрдогана.

Накануне гость вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым посетил города Физули и Шушу, они перешли под контроль Баку в результате боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020.

В Шуше, объявленной Алиевым культурной столицей Азербайджана, стороны подписали декларацию о союзнических отношениях. Документ предусматривает сотрудничество между Анкарой и Баку по разным направлениям - это и торговый обмен, и строительство, и поддержка в оборонной сфере.

"Это - отправной пункт для всех, кто хочет внести свой вклад в новый статус региона, уйти от риторики ненависти и провокаций и заняться миром и сотрудничеством, - заявил Эрдоган. - С установлением такой атмосферы мы не устаем повторять, что сделаем все возможное для нормализации отношений с Арменией".

Он не исключил, что в Шуше откроют консульство Турции. Тем временем в Армении резко отреагировали на поездку Эрдогана и Алиева в Нагорный Карабах, назвав этот шаг провокацией против мира в регионе.