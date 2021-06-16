Боррель предлагает новую стратегию ЕС в отношениях с Россией

Глава внешнеполитического ведомства ЕС представил доклад об отношениях Евросоюза с Россией. Он подготовлен для запланированного на 24-25 июня саммита и может лечь в основу новой европейской внешнеполитической стратегии по России.

Отношения между Москвой и Брюсселем ухудшились в связи с ситуацией на Украине, делом Скрипалей и другими событиями. Россию обвинили во вмешательстве и ввели против неё санкции.

"В сегодняшних условиях предлагается одновременно противодействовать, сдерживать и взаимодействовать с Россией в указанном порядке. противодействовать, сдерживать и взаимодействовать на общем понимании целей России и подходе, который мы можем назвать принципиальным прагматизмом", - сказал Боррель, отметив, что "новое партнерство между Евросоюзом и Россией, предусматривающее более тесное сотрудничество, представляется отдаленной перспективой". Но и тут необходимо стремиться к более предсказуемому и стабильному диалогу, взаимодействуя по ряду вопросов - как, например, в здоравоохранении, климате, по теме иранского ядерного досье и борьбе с терроризмом.

В среду Евросоюз одобрили добавление 78 белорусских официальных лиц и 7 организаций в санкционных список, в который входят причастные к подавление оппозиции, в том числе и те, кто принимал участие в изменении маршрута европейского пассажирского самолета и аресте Романа Протасевича.