Саммит в Женеве: Путин и Байден подвели итоги встречи

"Конструктивная" и "Позитивная". Такую оценку личной встрече в Женеве дали лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден. Прорыва на переговорах, как и ожидалось не случилось. Вместе с тем, президенты договорились о возвращении послов в столицы двух стран и начале консультаций по широкому спектру вопросов - от дипломатических отношений до стратегической стабильности.

Владимир Путин, президент России: "По многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен".

По словам Байдена, много времени было уделено проблемам кибербезопасности. Хозяин Белого дома заявил, что США и Россия намерены разработать четкие принципы неприемлемого поведения в киберпространстве.

Джо Байден, президент США: "Я говорил о предложении, согласно которому определенные объекты важнейшей инфраструктуры должны быть ограждены от кибератак и нападений другого рода. Точка. Если я не ошибаюсь, у меня нет списка перед глазами, речь идет о 16 объектах , которые США определили как критически значимые". Байден уточнил, что в перечне есть организации энергетического сектора, а также управления водными ресурсами.

Байден отметил, что одно из центральных мест в ходе встречи занимал вопрос о правах человека, и выразил обеспокоенность относительно Алексея Навального. Говоря о последнем, Путин подчеркнул, что тот намеренно нарушал закон, а при возвращении на родину "сознательно шел на то, чтобы быть задержанным".