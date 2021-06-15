Лондон и Канберра подготовили договор о свободной торговле

Великобритания и Австралия подготовили соглашение о свободной торговле, которое, в частности, предусматривает отмену пошлин на широкий спектр товаров. Дальнейшие подробности станут известны позже, но британские фермеры уже выразили опасения, что их интересы окажутся ущемлены. После выхода из ЕС Лондон стремится расширять связи по всему миру.

– Это несомненно важно с экономической точки зрения, – заявил Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании. – Не стану преувеличивать общий рост ВВП наших стран, к которому приведёт этот договор, но особенно важно его политическое и символическое значение. Мы взаимно открыты, и это предпосылка к всеобщей кампании открытости во всём мире.

– В Австралии очень высокие требования, нас уважают во всём мире за наши стандарты, касающиеся благополучия животных, – отметил Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии. – Поэтому мы чувствуем себя весьма уверенно и гордимся достижениями в вопросах борьбы с жестоком обращением с животными. В этой области именно у нас самые высокие стандарты.

В структуре сельского хозяйства Великобритании преобладает животноводство, и местные фермеры опасаются серьёзной конкуренции с австралийской продукцией, которая может заполнить британский рынок после вступления в силу соглашения о свободной торговле – предположительно в июле следующего года.