СМИ не верят оптимизму Протасевича

Арестованного блогера Роман Протасевича доставили из СИЗО на пресс-конференцию МИДа Беларуси, посвященную инциденту с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair Афины-Вильнюс 23 мая.

Появление Протасевича на брифинге стало неожиданностью для приглашенных журналистов. Некоторые, в частности, представители BBC, покинули зал в знак протеста. Они считают, что Протасевича заставили выступить по заданному сценарию.

Роман уверил собравшихся: "Как вы можете сами убедиться, я чувствую себя прекрасно, со мной все в порядке.

У меня нет жалоб, никто меня не бил, пальцем не трогал". Роман Протасевич.

Из зала к Роману обратилась Татьяна Коровенкова, журналист информагентства БелаПАН:

Я искренне вам сочувствую, и вам, думаю искренне сочувствуют очень многие люди в Беларуси, очень многие ваши коллеги. Всему, что вы говорите, я не верю, ну, я предполагаю, что с вами могли сделать. Просто держитесь и переживите!" Татьяна Коровенкова.

23 мая власти Беларуси развернули на Минск лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, в связи с якобы полученной информацией об угрозе взрыва.

С самолета сняли и задержали Романа Протасевича и его девушку. Блогера обвиняют в ряде преступлений, связанных с координацией и поддержкой массовых выступлений против президента Лукашенко в прошлом году. На западе инцидент назвали воздушным пиратством с целью ареста оппозиционера, в отношении Беларуси вводятся санкции. Близкие Романа считают, что их сын делает публичные заявления под давлением и что в СИЗО его били.