Безопасно ли расширять Paks?

Проект расширения АЭС Paks в центральной Венгрии не соответствует международным стандартам безопасности, так как станция находится в сейсмоактивном районе. К такому выводу пришли эксперты, завершившие работы по заказу министерства окружающей среды соседней Австрии. Эта страна обеспокоена планами Будапешта расширить АЭС за счет строительства новых энергоблоков на активной линии сейсмологического разлома.

Курт Декер, соавтор исследования, уточняет: "Полученные специалистами данные не исключают потенциальную опасность возникновения там разломов. Мы склонны думать, что они уже существуют вблизи АЭС".

Венгерские власти в курсе особенностей местоположения АЭС, однако считают, что разлом не приведет к смещению подземных пород. Геофизик Тамаш Янош Бодоки говорит, что проведенные по заказу Будапешта исследования нерелевантны.

"Они провели замеры, но не провели оценки данных. А раз нет оценки, интерпретации, то нет и результата, следовательно, невозможно ни исключить гипотезу, ни подтвердить ее", - отмечает ученый.

И хотя, по его мнению, вероятность неблагоприятного происшествия в зоне АЭС крайне мала, необходимы дальнейшие исследования.

Между тем венгерский власти намерены в сентябре выдать лицензию на возведение двух новых энергоблоков на АЭС. Строительством займется госкорпорация "Росатом".